У берегов Аргентины пропала подводная лодка с 44 членами экипажа

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17/11/2017
Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что будет бояться сдавать допинг-пробы из-за отстранений российских спортсменов. По его словам, спортсмены опасаются того, что на их допинг-пробах появятся царапины, из-за чего их могут наказать, даже если они не сдавали положительных...
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