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в мире
17/11/2017 18:48

У берегов Аргентины пропала подводная лодка с 44 членами экипажа

У берегов Аргентины пропала подводная лодка с 44 членами экипажа

Подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины не вышла на связь в назначенное время у берегов южноамериканской страны. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает Gaceta marinera.

На борту дизель-электрической подлодки, построенной в Германии в 1985 году, находятся 44 члена экипажа. По последним рапортам, субмарина переправлялась из Ушуайи в Мар-дель-Плату, и пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега.

На ее поиски были направлены боевые корабли и авиация. Ожидается, что в предполагаемый район бедствия корабли прибудут в течение шести часов.

11 мая итальянская подводная лодка Scire, направляясь на учения в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова, столкнулась с торговым судном. После столкновения в открытых водах залива Сквиллаче гражданское судно смогло продолжить плавание, подводная лодка же отправилась на базу. В результате инцидента команда субмарины и экипаж гражданского судна не пострадали.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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