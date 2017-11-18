Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии

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18/11/2017
Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ
Вашингтону следует прекратить ограничивать свободу российских СМИ. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в США после появившейся информации о регистрации иноагентом партнера Sputnik. Также в посольстве указали предостерегли от введения индивидуальных ограничений против...
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