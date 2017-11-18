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18/11/2017 01:48

Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии

Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии

Россия заблокировала в Совбезе ООН представленный Японией проект резолюции о техническом продлении на 30 дней Совместного механизма расследования химатак в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, продление мандата миссии ООН-ОЗХО возможно лишь при исправлении фундаментальных недостатков в ее работе. Дипломат уточнил, что Москва по-прежнему предлагает свой проект, ранее поддержанный Китаем — еще одним постоянным членом Совбеза.

Действующий председатель Совбеза, постпред Италии Себастьяно Карди позднее заявил, что Совет в ближайшее время продолжит работу, чтобы в итоге прийти к единой позиции.

17 ноября Совбез Всемирной организации отклонил российский проект резолюции, документ не набрал необходимого количества голосов.

В октябре совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заявили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) использовали иприт.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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