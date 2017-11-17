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экономика
17/11/2017 07:32

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Регионфинансбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора. По состоянию на начало ноября банк занимал 480-е место в банковской системе России по величине активов. В систему страхования вкладов кредитная организация не входила.

По данным ЦБ, «Регионфинансбанк» занимался проведением теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором. Также установлены многочисленные нарушения требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

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«Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Регионфинансбанк" с рынка банковских услуг», — отмечает регулятор.

В настоящее время в кредитной организации назначена временная администрация.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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