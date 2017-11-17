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экономика
17/11/2017 10:00

Авиаперелеты в России оказались выгоднее плацкарта

Авиаперелеты в России оказались выгоднее плацкарта

Стоимость билетов в плацкарте на некоторых направлениях оказалась дороже авиабилетов на ту же дату и по тому же маршруту. К такому выводу пришли специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщается в опубликованном в пятницу, 17 ноября, пресс-релизе ведомства.

По данным экспертов, в остальных случаях цена на самолет практически равна или незначительно превышает стоимость билета в плацкартный вагон. Однако при небольшой разнице полет существенно экономит пассажиру время и позволяет достичь пункта назначения с большим комфортом, чем это возможно при путешествии в плацкартном вагоне нефирменного поезда, говорится в документе службы.

Специалисты ФАС России также провели сравнение цен на билеты в купе и плацкарте. В ряде случаев билет в купе стоит дешевле. При этом с 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе – в 1,26 раза.

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При этом ФАС отмечает, что доходность перевозок напрямую зависит от пассажиропотока. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых гражданам услуг в целом.

4 ноября «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили о приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны с 2018 года. Перевозчик отмечал, что такое решение принято «в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год».

16 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал возобновить с середины ноября продажу билетов в плацкартные вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. В РЖД согласились это сделать.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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