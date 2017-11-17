Авиаперелеты в России оказались выгоднее плацкарта

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17/11/2017
Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года
Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.
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