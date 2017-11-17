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экономика
17/11/2017 10:48

Сбербанк займется распознаванием лиц

Сбербанк займется распознаванием лиц

Сбербанк России договорился о покупке 25-процентного пакета акций компании VisionLabs, занимающейся разработкой технологии распознавания лиц. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте банка.

Отмечается, что сделка позволит поддержать развитие проектов VisionLabs на международных рынках, в том числе в Европе, США и Азии.

«Инвестиция в VisionLabs является важным первым шагом Сбербанка по построению биометрической платформы экосистемы Сбербанка, которая, наряду с лицом, будет использовать также распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам», — сообщается в релизе. 75 процентов акции VisionLabs принадлежат основателям и венчурному фонду Sistema_VC. В дальнейшем стороны планируют привлечь международного стратегического инвестора в состав акционеров.

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00:02 — 6 сентября 2016
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Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

В октябре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что перед государством стоят серьезные вызовы в связи переходом отечественной экономики из плоского состояния в 3D. «Если раньше, для того, чтобы стать успешным и богатым, нужно было иметь кусок земли, потом нужно было иметь доступ к капиталу и средствам производства, сегодня не нужно ничего. Сегодня нужно иметь доступ к знаниям и иметь хорошие навыки, такие как флексибильность мышления, креативность, способность к коллаборации, и вы можете придумать любое занятие для себя», — пояснил Греф.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении 8 процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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