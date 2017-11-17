Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии

Технология блокчейн, которую чиновники уже готовятся тестировать в проекте мониторинга сведений реестра недвижимости в Москве, может распространиться и на другие сферы госуправления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ведомствам поручено провести анализ законодательства по направлениям пилотирования блокчейн-проектов в области формирования пенсионного капитала, ипотеки, учета льготных лекарств и ценных пород древесины.

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Решение было принято на совещании у премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Оно также предусматривает анализ законодательства в части возможного создания государственной «облачной» инфраструктуры, единой госплатформы регистрации (электронные архивы, дипломы и трудовые книжки), применения «облачной» электронной подписи, использования единой сети передачи данных органов власти и системы центров обработки данных.

Минкомсвязи по итогам проведенного анализа должно будет представить предложения по переходу к преимущественному регулированию перечисленных направлений на уровне правительственных актов.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.