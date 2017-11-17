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экономика
17/11/2017 12:32

Корпорация МСП предоставила госгарантии фермерам на 38 миллиардов рублей

Корпорации МСП предоставила сельхозпредприятиям гарантий и поручительств на сумму 37,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава корпорации Александр Браверман на V Всероссийском съезде сельскохокооперативов.

По его словам, это позволило 798 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) привлечь кредитные ресурсы общим объемом 48,3 миллиарда рублей на осуществление строительных работ, приобретение земельных участков, оборудования, автотранспорта и спецтехники, пополнение оборотных средств и рефинансирование заемных обязательств.

«Поддержка проектов в сфере сельхозкооперации на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений работы Корпорации. В общем объеме поддержки сельскохпредприятий сельхозкооперативам предоставлено 86 гарантий и поручительств Корпорации на сумму 821,7 миллиона рублей, что позволило 59 предприятиям привлечь заемное финансирование объемом более миллиарда рублей», – отметил Браверман.

По данным Корпорации МСП, за 11 месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года объем гарантийной поддержки сельхозкооперативов увеличен с 284,5 до 358,6 миллиона рублей.

Глава Корпорации также сообщил о специальных кредитных продуктах для субъектов МСП, работающих в сфере сельхозкооперации.Это прямые гарантии для сельскохозкооперативов размере до 75 процентов от размера кредита, продукт «прямая гарантия для лизинга» (размер обеспечения составляет до 20 процентов от стоимости предмета лизинга), а также специальный финансовый продукт для предэкспортного финансирования субъектов МСП. Кроме того, ряд специальных кредитных продуктов для сельхозкооперативов-субъектов МСП, дополняющий программу Минсельхоза России по льготному кредитованию, предлагает МСП Банк.

В рамках реализации мер по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков с 67 субъектами МСП – сельскохозяйственными кооперативами крупнейшими заказчиками заключено 107 договоров на общую сумму более 791 миллиона рублей. Лидерами по объему таких закупок в 2016 году стали ОАО «Ирбитский молочный завод» (Свердловская область), ОАО «Башспирт» (Республика Башкортостан, АО «Транснефть-Сибирь» (Тюменская область), АО «ГСК «Югория» (ХМАО-Югра), ПАО «Ростелеком» (город Санкт-Петербург).

В рамках деловой программы съезда представители Корпорации МСП провели презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

В настоящее время Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Всего в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 617 515 пользователей, 447 320 из них — субъекты МСП.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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