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экономика
17/11/2017 13:48

Найдена причина подорожания икры

Российские рыбаки не причастны к повышению цен на красную икру. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает «Интерфакс». По его словам, главной причиной является спекулятивный настрой рынка.

Шестаков отметил, что в этом году на Дальнем Востоке было поймано 350 тысяч тонн рыбы, что равняется среднему уровню за последние 5-7 лет. Из них 241 тысяча тонн была добыта на Камчатке.

Руководитель Росрыболовства добавил, что цены на икру во многом зависят от перенастройки связей между рыбопромышленниками, переработчиками и торговыми компаниями. Он предсказал, что в ближайшее время цена должна зафиксироваться, а после Нового года пойдет ее снижение.

Стоимость лососевой икры на Камчатке поднялась на 30 процентов, сообщили представители отрасли 14 ноября. В «Деловой России» подорожание объяснили ростом спроса на икру в Японии.

В июне Росрыболовство сообщало, что вылов лосося в этом году на 43 процента выше показателей 2015 года. Вылов сравнивается между нечетными годами, которые считаются «лососевыми».

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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