17/11/2017 14:01 Украинская «Лыбидь», скорее всего, так и останется на земле На Украине выступили с новыми обещаниями по поводу запуска своего первого спутника связи «Лыбидь». Теперь запуск планируется на 2018 год. Однако история проекта, да и судьба всего оставшегося на Украине осколка советской космической промышленности заставляют сомневаться в реализации этих планов. Это цена, которую Киев платит за политический отрыв от России. Украина планирует запустить на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Лыбидь» в 2018 году,

«Длительное время критические вопросы по реализации проекта (по созданию и вводу в эксплуатацию спутника «Лыбидь») не решали. Это привело к накоплению комплекса проблем, которые сейчас составляют достаточно серьезный вызов, с которым агентство должно справиться. Мы нашли поддержку кабинета министров относительно дальнейшего финансирования завершения этого проекта. Рассчитываем, что запланированные шаги позволят выполнить весь комплекс работ, необходимый для того, чтобы Украина наконец получила собственный спутник связи на орбите во второй половине 2018 года», – отметил Дегтяренко.

Судьба у этого спутника незавидная. Отправить его в космос с космодрома Байконур планировали еще шесть лет назад (в 2011 г.), но с тех пор его запуск неоднократно откладывался. В последние годы у Киева уже стало традицией назначать новую дату запуска «Лыбидь» на год вперед. В 2016 году, например, обещали запустить спутник в 2017-м.

«Еще до Майдана запуск переносили из-за финансирования и технических проблем. Затем эти проблемы продолжились. Сейчас спутник «пылится» уже три года на складе в России (в ИСС имени&В академика Решетнева), поскольку нет ракеты-носителя «Зенит» для его запуска», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

На самом деле отсутствие денег – главная проблема проекта. Именно поэтому украинский Южмаш не смог изготовить ракету «Зенит», которая и должна была вывести спутник на орбиту. И сейчас эта проблема никуда не делась.

Дегтяренко утверждает, что финансирование проекта вроде как поддержал кабинет министров Украины. Однако что конкретно скрывается за этой «поддержкой», он не сказал. А значит, говорить не о чем. О реальном выделении денег под проект речь идет лишь тогда, когда эти средства заложены в бюджет и указаны источники финансирования. Учитывая дефицитный украинский бюджет, крайне сомнительно, что Киев сейчас вдруг найдет необходимые средства.



Помочь могли бы разве что иностранные инвестиции, однако желающих из США или ЕС вкладываться в украинский космический проект даже на горизонте не видно. В противном случае спутник уже давно бы запустили.



У Южмаша же с тех пор проблем не убавилось. Без России легендарный завод оказался на грани разорения. Долги по зарплате там исчисляются сотнями миллионов гривен. Все проекты, начиная с «Морского старта», были похоронены после 2014 года.

Дегтяренко не скрывает, что ситуация с этим спутником связана с кризисом на Южном машиностроительном заводе. «Правы: здесь опосредованная связь есть. Сейчас ЮМЗ действительно находится в сложной ситуации, требует принятия незамедлительных антикризисных мер, определенной поддержки государства. Поэтому главный вопрос, который требует от Государственного космического агентства неотложных действий, – стабилизация деятельности Южного машиностроительного завода», – сказал глава ГКАУ. Однако неотложных действий Южмаш ждет вот уже четыре года, но дальше слов дело не идет.

У России при этом нет никаких причин не запускать украинский спутник. Роскосмос не раз говорил, что готов это сделать, ведь это бизнес, политика здесь неуместна. Россия могла бы заработать на запуске оценочно 60–70 млн долларов. И военной угрозы от этого спутника тоже особой нет. «Украинский спутник не более опасен, чем множество американских и китайских спутников, которые над нами уже давно летают», – объясняет Иван Андриевский.

Так что проект застопорил исключительно Киев, у которого нет ни ракеты для пуска, ни денег на оплату услуг. Не суждено Украине создать собственные телекоммуникационные космические ресурсы. А между прочим, для Украины это вопрос национальной безопасности. Ведь сегодня ни минобороны Украины, ни СБУ не могут гарантировать секретность передаваемых через чужие спутники данных.

Украинская космическая промышленность медленно умирает. «Число работающих в космической отрасли Украины ежегодно уменьшается. Финансирование космического агентства планируют сократить почти на треть в следующем году. Роль Украины на мировой космической арене стремительно падает», – говорит Андриевский. К слову, основным разработчиком спутника «Лыбидь» является не Украина, а канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA). Именно с ней в 2009 году был заключен контракт на создание этого спутника стоимостью 254 млн долларов.

С проблемами сталкивается не только проект «Лыбидь», но и многие другие. Украинская ракета-носитель среднего класса «Зенит», которая выводила российские спутники на орбиту и должна вывести спутник «Лыбидь», судя по всему, уходит в далекое прошлое. Роскосмос отказался от их использования, их заменит ракета «Ангара». Только от этого решения Южмаш сразу потерял 80% дохода. Окончательно попрощаться с «Зенитом» можно будет в декабре на Байконуре, где состоится последний в истории запуск этой ракеты. Она выведет на орбиту спутник AngoSat-1, изготовленный российской Ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу Анголы.

Ушли в небытие и украинские трехступенчатые ракеты-носители «Циклон». Последний запуск состоялся аж в 2010 году. После чего была разработана улучшенная версия «Циклон-4», стоимость проекта оценивалась почти в 500 млн долларов. Эту ракету собирались запустить в Бразилии, однако в 2015 году Бразилия вышла из проекта. Теперь Украина надеется перенести стартовый комплект ракеты в США. Наивными выглядят и заявления Украины о планах совместно с американскими компаниями создать ракету-носитель без участия России. Как будто в Киеве не понимают, что ни США, ни ЕС не нужна сильная космическая промышленность на Украине.

Украинская ракета «Днепр» после 2015 года также больше не летает. Хотя до этого было выполнено 22 пусков ракеты и отправлено в космос более 140 космических аппаратов 20 стран мира.

У украинских спутников «Сич», запускавшихся в России, судьба аналогичная спутнику «Лыбидь». В 2015 году Украина утвердила космическую программу, по которой до 2022 года должны быть запущены шесть космических аппаратов – «Лыбидь», «Лыбидь-2», «Сич-2-1», «Сич-2М», «Сич-3»&В и&В «Ионосат». Надо ли говорить, что пока реализация программы нулевая, и с каждым годом вероятность ее исполнения снижается.

«Космическая промышленность Украины переживает тяжелый системный кризис по вполне понятным причинам. За годы независимости Украина так и не сформулировала свою государственную космическую политику. Сегодня Государственное космическое агентство Украины направлено прежде всего на укрепление отношений с китайскими коллегами, выполняется много работ по заказу КНР. Найти же язык с западными партнерами оказалось намного сложнее. А собственные научно-исследовательские проекты – это вообще что-то из области мечтаний. Вывод один – не надо было ссориться с Россией», – резюмирует Иван Андриевский. На Украине выступили с новыми обещаниями по поводу запуска своего первого спутника связи «Лыбидь». Теперь запуск планируется на 2018 год. Однако история проекта, да и судьба всего оставшегося на Украине осколка советской космической промышленности заставляют сомневаться в реализации этих планов. Это цена, которую Киев платит за политический отрыв от России. Украина планирует запустить на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Лыбидь» в 2018 году, заявил председатель государственного космического агентства страны Павел Дегтяренко.«Длительное время критические вопросы по реализации проекта (по созданию и вводу в эксплуатацию спутника «Лыбидь») не решали. Это привело к накоплению комплекса проблем, которые сейчас составляют достаточно серьезный вызов, с которым агентство должно справиться. Мы нашли поддержку кабинета министров относительно дальнейшего финансирования завершения этого проекта. Рассчитываем, что запланированные шаги позволят выполнить весь комплекс работ, необходимый для того, чтобы Украина наконец получила собственный спутник связи на орбите во второй половине 2018 года», – отметил Дегтяренко.Судьба у этого спутника незавидная. Отправить его в космос с космодрома Байконур планировали еще шесть лет назад (в 2011 г.), но с тех пор его запуск неоднократно откладывался. В последние годы у Киева уже стало традицией назначать новую дату запуска «Лыбидь» на год вперед. В 2016 году, например, обещали запустить спутник в 2017-м.«Еще до Майдана запуск переносили из-за финансирования и технических проблем. Затем эти проблемы продолжились. Сейчас спутник «пылится» уже три года на складе в России (в ИСС имени&В академика Решетнева), поскольку нет ракеты-носителя «Зенит» для его запуска», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.На самом деле отсутствие денег – главная проблема проекта. Именно поэтому украинский Южмаш не смог изготовить ракету «Зенит», которая и должна была вывести спутник на орбиту. И сейчас эта проблема никуда не делась.Дегтяренко утверждает, что финансирование проекта вроде как поддержал кабинет министров Украины. Однако что конкретно скрывается за этой «поддержкой», он не сказал. А значит, говорить не о чем. О реальном выделении денег под проект речь идет лишь тогда, когда эти средства заложены в бюджет и указаны источники финансирования. Учитывая дефицитный украинский бюджет, крайне сомнительно, что Киев сейчас вдруг найдет необходимые средства.У Южмаша же с тех пор проблем не убавилось. Без России легендарный завод оказался на грани разорения. Долги по зарплате там исчисляются сотнями миллионов гривен. Все проекты, начиная с «Морского старта», были похоронены после 2014 года.Дегтяренко не скрывает, что ситуация с этим спутником связана с кризисом на Южном машиностроительном заводе. «Правы: здесь опосредованная связь есть. Сейчас ЮМЗ действительно находится в сложной ситуации, требует принятия незамедлительных антикризисных мер, определенной поддержки государства. Поэтому главный вопрос, который требует от Государственного космического агентства неотложных действий, – стабилизация деятельности Южного машиностроительного завода», – сказал глава ГКАУ. Однако неотложных действий Южмаш ждет вот уже четыре года, но дальше слов дело не идет.У России при этом нет никаких причин не запускать украинский спутник. Роскосмос не раз говорил, что готов это сделать, ведь это бизнес, политика здесь неуместна. Россия могла бы заработать на запуске оценочно 60–70 млн долларов. И военной угрозы от этого спутника тоже особой нет. «Украинский спутник не более опасен, чем множество американских и китайских спутников, которые над нами уже давно летают», – объясняет Иван Андриевский.Так что проект застопорил исключительно Киев, у которого нет ни ракеты для пуска, ни денег на оплату услуг. Не суждено Украине создать собственные телекоммуникационные космические ресурсы. А между прочим, для Украины это вопрос национальной безопасности. Ведь сегодня ни минобороны Украины, ни СБУ не могут гарантировать секретность передаваемых через чужие спутники данных.Украинская космическая промышленность медленно умирает. «Число работающих в космической отрасли Украины ежегодно уменьшается. Финансирование космического агентства планируют сократить почти на треть в следующем году. Роль Украины на мировой космической арене стремительно падает», – говорит Андриевский. К слову, основным разработчиком спутника «Лыбидь» является не Украина, а канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd (MDA). Именно с ней в 2009 году был заключен контракт на создание этого спутника стоимостью 254 млн долларов.С проблемами сталкивается не только проект «Лыбидь», но и многие другие. Украинская ракета-носитель среднего класса «Зенит», которая выводила российские спутники на орбиту и должна вывести спутник «Лыбидь», судя по всему, уходит в далекое прошлое. Роскосмос отказался от их использования, их заменит ракета «Ангара». Только от этого решения Южмаш сразу потерял 80% дохода. Окончательно попрощаться с «Зенитом» можно будет в декабре на Байконуре, где состоится последний в истории запуск этой ракеты. Она выведет на орбиту спутник AngoSat-1, изготовленный российской Ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу Анголы.Ушли в небытие и украинские трехступенчатые ракеты-носители «Циклон». Последний запуск состоялся аж в 2010 году. После чего была разработана улучшенная версия «Циклон-4», стоимость проекта оценивалась почти в 500 млн долларов. Эту ракету собирались запустить в Бразилии, однако в 2015 году Бразилия вышла из проекта. Теперь Украина надеется перенести стартовый комплект ракеты в США. Наивными выглядят и заявления Украины о планах совместно с американскими компаниями создать ракету-носитель без участия России. Как будто в Киеве не понимают, что ни США, ни ЕС не нужна сильная космическая промышленность на Украине.Украинская ракета «Днепр» после 2015 года также больше не летает. Хотя до этого было выполнено 22 пусков ракеты и отправлено в космос более 140 космических аппаратов 20 стран мира.У украинских спутников «Сич», запускавшихся в России, судьба аналогичная спутнику «Лыбидь». В 2015 году Украина утвердила космическую программу, по которой до 2022 года должны быть запущены шесть космических аппаратов – «Лыбидь», «Лыбидь-2», «Сич-2-1», «Сич-2М», «Сич-3»&В и&В «Ионосат». Надо ли говорить, что пока реализация программы нулевая, и с каждым годом вероятность ее исполнения снижается.«Космическая промышленность Украины переживает тяжелый системный кризис по вполне понятным причинам. За годы независимости Украина так и не сформулировала свою государственную космическую политику. Сегодня Государственное космическое агентство Украины направлено прежде всего на укрепление отношений с китайскими коллегами, выполняется много работ по заказу КНР. Найти же язык с западными партнерами оказалось намного сложнее. А собственные научно-исследовательские проекты – это вообще что-то из области мечтаний. Вывод один – не надо было ссориться с Россией», – резюмирует Иван Андриевский. Оригинал (на 17/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу