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экономика
17/11/2017 17:16

Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения

Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым вводятся инвестиционные стимулы для Самотлорского месторождения в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 миллиардов рублей сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

«Налоговый вычет, исчисленный в соответствие с настоящим пунктом, применяется с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года включительно», — цитирует ТАСС текст закона.

Самотлорское месторождение является одним из старейших в портфеле «Роснефти». Оно было открыто в 1965 году и запущено в эксплуатацию — в 1969 году. С начала разработки добыча составила около 2,7 миллиарда тонн нефти.
В сообщении компании отмечается, что реализация положений законопроекта обеспечит создание прозрачных и легко администрируемых механизмов стимулирования ускоренной разработки Самотлорского месторождения.

«Предоставленный государством инвестиционный ресурс в размере 350 миллиардов рублей, а также дополнительные инвестиции «Роснефти» будут направлены на долгосрочное увеличение объемов бурения, сохранение текущих уровней добычи нефти на месторождении, создание новых рабочих мест, рост доходной базы государства и развитие региональной инфраструктуры», — отмечает компания.

В ближайшее время совет директоров «Роснефти» утвердит новую программу бурения и дальнейшего освоения Самотлора. За 10 лет на высоковыработанном месторождении дополнительно будет добыто 50 миллионов тонн нефти, Самотлор обеспечит налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в объеме более 1,7 триллиона рублей и совокупный вклад в экономику страны более 5 триллионов рублей.

«Предложенные меры, подготовленные в рамках выполнения поручений президента России по повышению инвестиционной привлекательности «Роснефти» в контексте интегральной приватизационной сделки, позволят нам придать новый импульс развитию одного из крупнейших нефтяных месторождений страны с ощутимым мультипликативным эффектом как для региона, так и для всей российской экономики, — заявил в связи с завершением работы по согласованию законопроекта с правительством глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Уже на ближайшем заседании совета директоров компании мы утвердим расширенную программу инвестиций для Самотлорского месторождения и выполнения задач увеличения добычи в целях компенсации предоставленных стимулов».

Крупнейшие инвестиционные банки позитивно оценили решение о предоставлении инвестиционных стимулов в отношении Самотлорского месторождения. В частности, по мнению экспертов Deutsche Bank, предоставленные льготы окажут позитивное влияние на деятельность российской компании и позволит увеличить чистую прибыл на 5 процентов. Эксперты банка повысили целевую цену акций «Роснефти» сразу на 10 процентов до 385 рублей за бумагу.

По мнению аналитиков Citi, льгота для Самотлора станет двойным выигрышем для акционеров «Роснефти». Во-первых, сама льгота дает рост EBITDA на 3 процента в год, а чистой прибыли на 10 процентов в год, во-вторых, изменение дивидендной политики «Роснефти» в сторону повышения размера выплаты дивидендов до 50 процентов от чистой прибыли стало следствием переговоров по льготам для Самотлора, отмечают аналитики. Учитывая тот факт, что льгота дается на 10 лет, изменение дивидендной политики, подчеркивают эксперты, является долгосрочным.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, рост EBITDA вследствие предоставленной льготы составит 2,5 процента, чистая прибыль увеличится примерно на 8 процентов на период 2018-2021годы. Дивидендная доходность вырастет на 8 процентов.

Согласно оценке Merrill Lynch, рост EBITDA Роснефти в 2018 году от введения льготы составит около 3 процентов. Текущая приведенная стоимость (Present Value) льгот составляет около 4 миллиардов долларов — 7 процентов капитализации «Роснефти».

«Критически необходимые стимулы будут компенсированы за счет новой дивидендной политики «Роснефти», предполагающей выплаты 50 процентов от чистой прибыли по МСФО, — прокомментировал решение гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев. — Плюс повысится инвестиционная активность компании, вырастут показатели эксплуатационного бурения и увеличатся объемы добычи. Благодаря инвестиционным стимулам будет создан эффективный системный механизм, обеспечивающий высокий уровень бюджетных поступлений от разработки Самотлорского месторождения».

«Если компания получит инвестиционные стимулы, то падение добычи может резко сократиться, а поток налогов в бюджет увеличится. Более того, возможен даже рост добычи, — считает, в свою очередь, аналитик нефтяного рынка из банка Raiffeisen Андрей Полищук. — Если мы посмотрим, та же «Роснефть» стимулировала дополнительное бурение «Юганскнефтегаза», где добыча ранее снижалась. В итоге на данный момент им удается увеличивать добычу, и в будущем они еще могут ее нарастить». Кроме того, эксперт подчеркивает, что налоговый стимул будет способствовать притоку дополнительных инвестиций в месторождения, а это означает дополнительное бурение, дополнительные рабочие места и инфраструктура. «В противном случае, без этих мер, активность проекта сокращалась бы, а тут даже получается, что будет рост. И понятно, что это будет стимулировать и экономику в целом», — резюмирует эксперт.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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