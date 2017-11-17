17/11/2017 18:20 «Шокировало, что в пять часов вечера все начали молиться» Сам глава чеченской республики Рамзан Кадыров решил прорекламировать туристические возможности своего региона. Он пригласил россиян провести в Чечне новогодние каникулы. Однако есть ряд обстоятельств, которые мешают полностью раскрыться обновленному кавказскому региону. И ограничения на покупку и употребление алкоголя здесь даже не главное. Глава Чечни Рамзан Кадыров через свой канал в мессерджере Телеграм приглашает россиян провести новогодние каникулы на курортах республики. В России отдыхать куда безопасней, чем в Европе, считает он.

Чечня в последние годы не только преобразилась, но и активно развивает туристическую инфраструктуру - и все же большими потоками туристов похвастаться она пока не может. По данным за 2016 год, Чечню посетило лишь 80 тыс. туристов.&В Из 36 регионов республика на 34 месте по количеству туристов. Меньше только в Брянской области и Ингушетии. Сравнивать с 1 млн россиян, которые в прошлом году побывали как туристы в соседней Грузии, даже нельзя.

При этом, в отличие от той же Брянской области да и многих других российских регионов, туристический потенциал у Чечни, конечно, намного выше.

«Еще с советских времен Кавказ был точкой притяжения туризма. Здесь и глубокая история, и природа, и горы. Исторически сложившийся потенциал для туризма в республике, безусловно, имеется. В силу определенных обстоятельств потом он был утерян. Но сейчас руководство республики серьезно подошло к этому вопросу. В отличие от многих регионов, где также говорят о привлекательности туристического сектора, в Чечне действительно много делается для создания современной туристической инфраструктуры», - говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Почему же отдача пока так невелика? «Не хватает серьезного продвижения. В туризме без &В грамотного пиара продвинуть туризм при нынешних возможностях для путешествий очень сложно.



Как только маркетингу и рекламе будет уделено больше внимания, поток туристов начнет расти»,



- считает Осауленко.

Приглашение главы республики через Телеграм, это, конечно, хорошо, но явно недостаточно. Должен быть системный подход к рекламированию отдыха в Чечне. «Системность заключается в том, чтобы туристические возможности Чечни были представлены на всех площадках. Надо приглашать к себе больше представителей СМИ, которые публикуют информацию о туризме, более плотно взаимодействовать с профессиональной средой – агентскими сетями, которые готовы реализовывать турпродукт местных туроператоров. Больше информации должно быть для самого туриста – что его ждет, что они получит, какие впечатления, с чем уедет из республики. Система должна быть построена так, чтобы люди приехали, посмотрели, и у них было желание вернуться. Самая эффективная реклама – когда друзья, знакомые и близкие говорят нам о том, как было хорошо и о желании вернуться», - говорит Осауленко. Этим приемом отлично пользуется Грузия, откуда все приезжают и советуют обязательно съездить.

При самостоятельном поиске в интернете найти новогодний турпродукт в Чечню оказалось не таким простым делом. У туроператора «Дельфин», например, есть всего лишь одно экскурсионное предложение – от 5 ночей по цене от 34200 рублей на двоих с посещением сразу трех кавказских регионов – Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. Многие турагенты вообще не выдают никаких туров в Чечню.

«Я не думаю, что сегодня Чечня как туристический регион ассоциируются с каким-то опасностями. В наших СМИ туристы, которые там побывали, наоборот, говорят о том, что это чуть ли не самая безопасная точка на земле», - говорит Осауленко.

Безусловно, турист должен понимать, что Чечня – это мусульманская республика, поэтому лучше чтить обычаи и общественные нормы принимающей стороны. Например, это закрытая одежда и отстутсвие возможности купить в любом магазине алкоголь, а также временные ограничения о его продаже.

«Есть близкие страны по этим нормам, например, ОАЭ. Потоки растут, но при этом никто не задается вопросом надо ли бежать первого января за алкоголем, нужно то или иное», - говорит Осауленко.

Из отзывов туристов ясно, что женщинам лучше носить платки и юбки минимум до колен, а мужчинам отказаться от шорт и маек без рукавов. Впрочем, попасть, например, в грозненскую мечеть «Сердце Чечни» можно будет в любом случае. Там выдают специальную одежду, полностью закрывающую тело и волосы.

«Мне очень понравилось, я бы еще поехала. Тем более, что мы были в декабре, а можно поехать летом, когда есть экскурсии в горы»,&В - говорит Анна, которая несколько дней провела в Грозном вместе с подружкой.

«В 20 часов вечера в субботу пошли в «Шоколадницу», на улице не было ни души, и местные нам сказали, что женщинам по вечерам не принято гулять. Сразу запретили показывать волосы, ходить только в платке и юбке, в брюках не видно было, чтобы ходили. Но при этом женщины в Грозном очень красивые, с макияжем, эффектные. Позавидовала культуре макияжа, и как вообще можно так шикарно выглядеть, когда все спрятано», - делится своими впечатлениями туристка.

Останавливалась в отеле «Грозный Сити», при входе была вооруженная охрана, которая сразу предупредила, что посетители разрешаются только до 23 часов. «У нас был самый дешевый в в этом отеле номер – 8 тыс. рублей на двоих. Сам отель и номер шикарный, но ванная – из акрила и пахло из канализации. Но лучше в следующий раз найти вариант бюджетней. Я спрашивала, можно ли остановиться в частном секторе, но сказали, что так не принято, только родственники так могут», - рассказывает Анна.

Алкоголь в Грозном действительно днем с огнем не сыщешь.



«Алкоголь вообще запрещен. Никто не пьет. В гостинице, конечно, были умельцы, которые подмигивали и предлагали бутылку Абрау-Дюрсо за 1300 рублей, которая, на самом деле, стоит 300 рублей»,



- говорит турист.

«Питание очень вкусное. В основном, конечно, баранина. Нам принесли три шампура с шашлыком, на вид – одинаковые, но объяснили, что это барашки разных возрастов. И острые вкусные соусы»,&В - рассказывает Анна.

«Немного шокировало, что в пять часов вечера все начали молиться. Мы в это время как раз ехали на машине, наш местный водитель извинился, мы остановились и ждали, пока он помолится», - говорит собеседник. &В &В

Удивила также любовь чеченцев к российскому «АвтоВАЗу». «Все машины на улицах - Lada Priora, причем белые, как будто была оптовая закупка. Правда, однажды мы ехали на машине «Мерседес» ярко-голубого глянцевого цвета, внутри все обшито золотой тканью. Так дорого, богато. При этом сама машина - далека не новая», - рассказывает Анна.

В центре города можно легко купить сувенирную продукцию, как в европейских городах. «Там такие же магнитики, тарелочки, футболки с надписью «Я «сердечко» Чечня», бейсболки. Цены – московские, особенно на проспекте В.В.Путина. &В Еще очень много было рекламы по наращиванию бороды», - заключает туристка.

Сам глава чеченской республики Рамзан Кадыров решил прорекламировать туристические возможности своего региона. Он пригласил россиян провести в Чечне новогодние каникулы. Однако есть ряд обстоятельств, которые мешают полностью раскрыться обновленному кавказскому региону. И ограничения на покупку и употребление алкоголя здесь даже не главное. Глава Чечни Рамзан Кадыров через свой канал в мессерджере Телеграм приглашает россиян провести новогодние каникулы на курортах республики. В России отдыхать куда безопасней, чем в Европе, считает он.Чечня в последние годы не только преобразилась, но и активно развивает туристическую инфраструктуру - и все же большими потоками туристов похвастаться она пока не может. По данным за 2016 год, Чечню посетило лишь 80 тыс. туристов.&В Из 36 регионов республика на 34 месте по количеству туристов. Меньше только в Брянской области и Ингушетии. Сравнивать с 1 млн россиян, которые в прошлом году побывали как туристы в соседней Грузии, даже нельзя.При этом, в отличие от той же Брянской области да и многих других российских регионов, туристический потенциал у Чечни, конечно, намного выше.«Еще с советских времен Кавказ был точкой притяжения туризма. Здесь и глубокая история, и природа, и горы. Исторически сложившийся потенциал для туризма в республике, безусловно, имеется. В силу определенных обстоятельств потом он был утерян. Но сейчас руководство республики серьезно подошло к этому вопросу. В отличие от многих регионов, где также говорят о привлекательности туристического сектора, в Чечне действительно много делается для создания современной туристической инфраструктуры», - говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.Почему же отдача пока так невелика? «Не хватает серьезного продвижения. В туризме без &В грамотного пиара продвинуть туризм при нынешних возможностях для путешествий очень сложно.- считает Осауленко.Приглашение главы республики через Телеграм, это, конечно, хорошо, но явно недостаточно. Должен быть системный подход к рекламированию отдыха в Чечне. «Системность заключается в том, чтобы туристические возможности Чечни были представлены на всех площадках. Надо приглашать к себе больше представителей СМИ, которые публикуют информацию о туризме, более плотно взаимодействовать с профессиональной средой – агентскими сетями, которые готовы реализовывать турпродукт местных туроператоров. Больше информации должно быть для самого туриста – что его ждет, что они получит, какие впечатления, с чем уедет из республики. Система должна быть построена так, чтобы люди приехали, посмотрели, и у них было желание вернуться. Самая эффективная реклама – когда друзья, знакомые и близкие говорят нам о том, как было хорошо и о желании вернуться», - говорит Осауленко. Этим приемом отлично пользуется Грузия, откуда все приезжают и советуют обязательно съездить.При самостоятельном поиске в интернете найти новогодний турпродукт в Чечню оказалось не таким простым делом. У туроператора «Дельфин», например, есть всего лишь одно экскурсионное предложение – от 5 ночей по цене от 34200 рублей на двоих с посещением сразу трех кавказских регионов – Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. Многие турагенты вообще не выдают никаких туров в Чечню.«Я не думаю, что сегодня Чечня как туристический регион ассоциируются с каким-то опасностями. В наших СМИ туристы, которые там побывали, наоборот, говорят о том, что это чуть ли не самая безопасная точка на земле», - говорит Осауленко.Безусловно, турист должен понимать, что Чечня – это мусульманская республика, поэтому лучше чтить обычаи и общественные нормы принимающей стороны. Например, это закрытая одежда и отстутсвие возможности купить в любом магазине алкоголь, а также временные ограничения о его продаже.«Есть близкие страны по этим нормам, например, ОАЭ. Потоки растут, но при этом никто не задается вопросом надо ли бежать первого января за алкоголем, нужно то или иное», - говорит Осауленко.Из отзывов туристов ясно, что женщинам лучше носить платки и юбки минимум до колен, а мужчинам отказаться от шорт и маек без рукавов. Впрочем, попасть, например, в грозненскую мечеть «Сердце Чечни» можно будет в любом случае. Там выдают специальную одежду, полностью закрывающую тело и волосы.«Мне очень понравилось, я бы еще поехала. Тем более, что мы были в декабре, а можно поехать летом, когда есть экскурсии в горы»,&В - говорит Анна, которая несколько дней провела в Грозном вместе с подружкой.«В 20 часов вечера в субботу пошли в «Шоколадницу», на улице не было ни души, и местные нам сказали, что женщинам по вечерам не принято гулять. Сразу запретили показывать волосы, ходить только в платке и юбке, в брюках не видно было, чтобы ходили. Но при этом женщины в Грозном очень красивые, с макияжем, эффектные. Позавидовала культуре макияжа, и как вообще можно так шикарно выглядеть, когда все спрятано», - делится своими впечатлениями туристка.Останавливалась в отеле «Грозный Сити», при входе была вооруженная охрана, которая сразу предупредила, что посетители разрешаются только до 23 часов. «У нас был самый дешевый в в этом отеле номер – 8 тыс. рублей на двоих. Сам отель и номер шикарный, но ванная – из акрила и пахло из канализации. Но лучше в следующий раз найти вариант бюджетней. Я спрашивала, можно ли остановиться в частном секторе, но сказали, что так не принято, только родственники так могут», - рассказывает Анна.Алкоголь в Грозном действительно днем с огнем не сыщешь.- говорит турист.«Питание очень вкусное. В основном, конечно, баранина. Нам принесли три шампура с шашлыком, на вид – одинаковые, но объяснили, что это барашки разных возрастов. И острые вкусные соусы»,&В - рассказывает Анна.«Немного шокировало, что в пять часов вечера все начали молиться. Мы в это время как раз ехали на машине, наш местный водитель извинился, мы остановились и ждали, пока он помолится», - говорит собеседник. &В &ВУдивила также любовь чеченцев к российскому «АвтоВАЗу». «Все машины на улицах - Lada Priora, причем белые, как будто была оптовая закупка. Правда, однажды мы ехали на машине «Мерседес» ярко-голубого глянцевого цвета, внутри все обшито золотой тканью. Так дорого, богато. При этом сама машина - далека не новая», - рассказывает Анна.В центре города можно легко купить сувенирную продукцию, как в европейских городах. «Там такие же магнитики, тарелочки, футболки с надписью «Я «сердечко» Чечня», бейсболки. Цены – московские, особенно на проспекте В.В.Путина. &В Еще очень много было рекламы по наращиванию бороды», - заключает туристка. Оригинал (на 17/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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