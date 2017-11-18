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экономика
17/11/2017 20:00

Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»

Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не планирует продлевать заканчивающийся в 2022 году контракт с Москвой на поставки газа. Об этом он рассказал в эфире Польского радио.

По словам Ващиковского, Польша «побуждает другие страны, например, Хорватию, строить газовый терминал на Адриатике, который мог бы обеспечить часть Европы газом из иных стран». Министр добавил, что у Варшавы уже есть программа технического сотрудничества с США по этому вопросу.

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7 августа Ващиковский заявил, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются политическими проектами, назначение которых — в том, чтобы Россия получила возможность шантажа Центральной Европы. «Если американская политика будет включать санкции в отношении этого проекта, мы эти санкции будем приветствовать», — сказал он, уточнив, что по завершении строительства газопровода под ударом «могут оказаться Польша, Украина и другие страны».

15 сентября в Польше выразили надежду на то, что угроза американских санкций отпугнет инвесторов и повлияет на сроки строительства газопровода «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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