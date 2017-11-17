Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция шла на официальном сайте компании.

Основатель компании Илон Маск, анонсируя презентацию, пообещал, что грузовик «взорвет мозг».

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Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года. Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тысяч долларов.

При этом, указывает Bloomberg, большие вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о затратах на бензин, а также зарплатах водителей: Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.