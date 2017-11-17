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наука и техника
17/11/2017 04:48

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция шла на официальном сайте компании.

вЂ” Roadshow (@roadshow) 17 ноября 2017, 04:31

Основатель компании Илон Маск, анонсируя презентацию, пообещал, что грузовик «взорвет мозг».

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Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года. Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тысяч долларов.

При этом, указывает Bloomberg, большие вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о затратах на бензин, а также зарплатах водителей: Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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17/11/2017

 

Умер «босс боссов» сицилийской мафии

 

Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Последние пять дней он находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий. Риину называли «боссом боссов».

 

 

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