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наука и техника
17/11/2017 05:00

Зафиксирована первая в мире смерть от передозировки марихуаны

Зафиксирована первая в мире смерть от передозировки марихуаны

Медики из штата Колорадо (США) утверждают, что зафиксировали первый в мире смертельный случай, вызванный передозировкой марихуаны. Исследование опубликовано в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine, коротко о нем сообщает Newsweek.

В руки врачей попал 11-месячный ребенок, доставленный в больницу в карете скорой помощи. При проведении тестов выяснилось, что у младенца развился миокардит (поражение сердечной мышцы — прим. «Ленты.ру»). После его смерти в крови и моче обнаружили высокое содержание основного психоактивного компонента марихуаны. Оказалось, что его родители часто употребляли этот наркотик.

По словам авторов исследования, о влиянии каннабиса на миокард было известно и раньше, но ни один случай заболевания миокардитом в этом случае не заканчивался смертью.

Медики рассматривают и другие причины, от которых мог умереть ребенок, в том числе вирусы и инфекции.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Умер «босс боссов» сицилийской мафии

17/11/2017

 

Умер «босс боссов» сицилийской мафии

 

Один из главарей сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра» Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Последние пять дней он находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий. Риину называли «боссом боссов».

 

 

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