Россию заподозрили в отрыве башни сирийскому Т-90

Эксперты полагают, что потерянный в Сирии танк Т-90А был захвачен боевиками Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) в качестве трофея, а затем подорван, либо был ликвидирован Воздушно-космическими силами России, сообщает «Российская газета».

«Вполне возможно, мы видим результаты эффективной работы российских ВКС по упомянутой выше трофейной машине», — предположил независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

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Другую точку зрения высказал специалист по сирийскому кризису Юрий Лямин. Эксперт допустил, что танк Т-90А был захвачен боевиками примерно месяц назад и перевезен в другое место, после чего был подорван сирийскими боевиками в пропагандистских целях.

В четверг, 16 ноября, в сети появились фотографии уничтоженного Т-90А с оторванной башней. Снимки распространяло ИГ, которое утверждало, что ликвидировало танк сирийской армии.