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наука и техника
17/11/2017 10:00

Над Мурманской областью пролетел огненный шар

Над Мурманской областью пролетел огненный шар

В Мурманской области наблюдали огненный шар. Неизвестно, достигло космическое тело поверхности Земли или сгорело в атмосфере планеты. Видео с природным явлением выложили в сеть несколько очевидцев.

«Сегодня (16 ноября 2017 года — прим. «Ленты.ру») около 19:40 по московскому времени в небе над Мурманской областью пролетел яркий болид! Судя по имеющейся в сети видеозаписи, длительность полета составила не менее семи секунд, а сам полет сопровождался несколькими яркими вспышками», — сообщается в одной из групп во «ВКонтакте».

Падение объекта также наблюдали в Финляндии, где полагают, что его масса достигает нескольких десятков килограммов. Специалисты планируют провести моделирование, которое позволило бы определить точные параметры небесного тела. Если объект достиг поверхности Земли, то по оценкам финских специалистов, он упал в районе озера Инариярви на севере страны.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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