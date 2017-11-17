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наука и техника
17/11/2017 11:32

В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет

В воздушное пространство над США вторгся неопознанный самолет

В небе над границей между Калифорнией и Орегоном был замечен неизвестный самолет, сообщает колумнист The Drive Тайлер Рогоуэй.

О наблюдении летательного аппарата, находящегося в небе на высоте 10-12 километров, диспетчерам 25 октября 2017 года заявили несколько гражданских пилотов. Самолет описывался как белый объект, пролетевший несколько километров на север. Летательный аппарат неизвестного происхождения, по словам пилотов, оказывался на расстоянии около 20 километров от управляемых ими самолетов. Скорость объекта оценивалась в 700 километров в час.

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На разведку и возможный перехват объекта было направлено несколько истребителей F-15, от которых неизвестному летательному аппарату удалось ускользнуть. Федеральное управление гражданской авиации США и ВВС США подтвердили пролет неопознанного «белого самолета». Инцидент обсуждается в Reddit.

Издание приводит несколько объяснений произошедшего. «Белый самолет» мог нести контрабандный груз или быть секретным военным аппаратом (например, NT-43A). Не исключено, что 25 октября Boeing испытывал свой беспилотник MQ-25 Stingray.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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