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наука и техника
17/11/2017 15:32

Человекоподобный робот научился делать сальто

Человекоподобный робот научился делать сальто

Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.

На видео робот проходит полосу препятствий, перепрыгивая с платформы на платформу. В конце ролика Atlas успешно выполняет сальто назад. Также специалисты показали неудачные дубли, где он падает после приземления.

Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. Он ходит на двух ногах, может использовать свободные руки для переноса груза или для того, чтобы забраться на вертикальные препятствия.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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17/11/2017

 

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