Человекоподобный робот научился делать сальто

Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.

На видео робот проходит полосу препятствий, перепрыгивая с платформы на платформу. В конце ролика Atlas успешно выполняет сальто назад. Также специалисты показали неудачные дубли, где он падает после приземления.

Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. Он ходит на двух ногах, может использовать свободные руки для переноса груза или для того, чтобы забраться на вертикальные препятствия.