Россиянину отказались пересаживать голову

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17/11/2017
Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике
Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе Хараре. Мугабе присутствует на этом мероприятии ежегодно, так как является ректором вуза.
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