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наука и техника
17/11/2017 16:16

Россиянину отказались пересаживать голову

Россиянину отказались пересаживать голову

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо (Sergio Canavero) не будет пересаживать голову программиста Валерия Спиридонова. Об этом россиянин рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Спиридонова, подготовка к операции над ним фактически заморожена. Канаверо получает финансирование от правительства Китая, которое хотело бы, чтобы первым пациентом оказался гражданин их страны. Так, итальянский нейрохирург получил лабораторию в местной клинике. Российская же сторона не дает ученому никаких средств.

Ранее сообщалось, что первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае в ходе 18-часовой операции. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. По словам Канаверо, трансплантация головы живого человека должна пройти в ближайшее время.

В 2015 году Валерий Спиридонов, тридцатилетний программист из Владимира, страдающий от спинальной мышечной атрофии, стал первым кандидатом на пересадку головы.

Предыстория:&В Проведена успешная операция по пересадке головы

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

17/11/2017

 

Президент Зимбабве впервые после свержения появился на публике

 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после перехода власти к военным. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете, расположенном в столице страны городе Хараре. Мугабе присутствует на этом мероприятии ежегодно, так как является ректором вуза.

 

 

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