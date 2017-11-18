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наука и техника
17/11/2017 23:00

«Причина остановки»: Водителей отучат спорить с полицейскими

В Верховную Раду внесён правительственный законопроект об ужесточении ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Он предусматривает не только повышение штрафов и уголовную ответственность за «пьяные» ДТП с пострадавшими, но и ряд новых требований, касающихся общения водителей и правоохранителей.


Полное название законопроекта — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». В Верховной Раде его зарегистрировали 14 ноября под №7286. В пояснительной записке к документу указано, что его цель — «обеспечить создание безопасных условий для участников дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, а также повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения». Последний пункт касается всех водителей и полицейских, ответственных за безопасность на дорогах.


В частности, у полиции появится дополнительное основание для остановки транспортного средства — «для проведения осмотра водителя на состояние опьянения». При этом водители будут обязаны (жирным выделены нововведения):


— остановить ТС с соблюдением требований правил дорожного движения;

выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания (если таковой имеется);

— передать (сейчас достаточно «предъявить») для проверки водительское удостоверение, регистрационный документ на ТС и страховой полис;

— находясь в транспортном средстве, положить руки на руль, держа их в поле зрения полицейского и не покидать ТС без разрешения полицейского;

— по требованию полицейского выйти из транспортного средства;

— неукоснительно выполнять требования и распоряжения полицейского.


За отказ передавать документы на проверку, полицейский будет вправе выписать штраф на 425 гривен. Кроме этого авторы документа не забыли и о правилах поведения пассажиров во время остановки транспортных средств. В то время как водитель будет глушить мотор и держать руки на руле в ожидании указания о передаче документов полицейскому, пассажир будет обязан:


— оставаться на месте до распоряжения или требования полицейского;

— по требованию полицейского выйти из транспортного средства.


В числе других новшеств:


— увеличение срока наложения административного взыскания за вождение в нетрезвом состоянии с 3 месяцев до одного года;

— запрет на передачу рассмотрения дела о вождении в нетрезвом состоянии в общественные организации и трудовые коллективы;

— сокращение «ненаказуемого» превышения скорости с 20 до 10 км/ч и увеличение штрафа до 340 гривен;

— увеличение штрафа за нарушение правил проезда перекрестков, остановки ТС, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона, разговоры по телефону до 510 грн;

— увеличение до 680 грн штрафа за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту (полиция, ГосЧС, автомобили скорой помощи) с включенными световыми или звуковыми спецссигналами, а также движение и остановку в полосе для общественного транспорта и превышение скорости на более чем 50 км/ч;

— штраф 3400 грн или лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев за оставление места ДТП;

— штраф 10200 грн за вождение без права управления или передачу ТС такому лицу. Штраф 40800 грн за повторное на протяжении года правонарушения аналогичного характера.


Напомним, что о готовящихся нововведениях для водителей МВД объявило на прошлой неделе. На момент подготовки материала законопроект №7286 находился на начальном этапе прохождения Верховной Рады — зарегистрирован и передан на обработку в комитеты.


autonews


 

Оригинал (на 17/11/2017): autodriving.net

 

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17/11/2017

 

«Причина остановки»: Водителей отучат спорить с полицейскими

 

В Верховную Раду внесён правительственный законопроект об ужесточении ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Он предусматривает не только повышение штрафов и уголовную ответственность за «пьяные» ДТП с пострадавшими, но и ряд новых требований, касающихся...

 

 

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