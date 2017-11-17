Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Госпдеп назвал места будущих терактов в Европе Госпдеп назвал места будущих терактов в Европе Россию заподозрили в отрыве башни сирийскому Т-90 Россию заподозрили в отрыве башни сирийскому Т-90 ЦБ отозвал лицензию у московского банка ЦБ отозвал лицензию у московского банка В Белом доме рассказали об истинном отношении Трампа к Путину В Белом доме рассказали об истинном отношении Трампа к... Российские телеканалы захотели отказаться от показа Олимпиады Российские телеканалы захотели отказаться от показа...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
17/11/2017 08:48

Нигерийцы впервые примут участие в зимней Олимпиаде

Нигерийцы впервые примут участие в зимней Олимпиаде

Нигерийские спортсмены впервые примут участие в зимней Олимпиаде. Об этом сообщает ESPN.

На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в соревновании троек выступят нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеоага.

«Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в стране», — заявила пилот экипажа Адигун. Спортсменка является бывшей чемпионкой Африки в беге на 100 метров с барьерами и участницей Олимпиады-2012.

Нигерийки завоевали право участвовать на ОИ-2018, успешно пройдя пять квалификационных соревнованиях. Средства на подготовку и покупку снаряжения спортсменки нашли при помощи краудфандинга, собрав более 75 тысяч долларов.

В ноябре спортсмены из Афганистана также впервые отобрались на зимние Олимпийские игры. Горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини сумели пройти квалификацию.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Тренер прокомментировал смерть российского бейсджампера Розова

Тренер прокомментировал смерть российского бейсджампера Розова

Погибший российский бейсджампер Валерий Розов был очень расчетливым спортсменом и всегда тщательно продумывал каждый свой прыжок. Об этом рассказал главный тренер сборной России по парашютному...
 

Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ

Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар несчастлив в парижском клубе из-за проблем с партнерами по команде и разлуки с семьей. По информации журналиста Марсело Бехлера, мать и сын игрока по-прежнему живут в...
 

Американский футболист признался в употреблении наркотиков перед каждым матчем

Американский футболист признался в употреблении наркотиков перед каждым матчем

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Кливленд Браунс» Джош Гордон признался, что употреблял наркотики или алкоголь перед каждым матчем чемпионата. По словам спортсмена, он начал...
 

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал хищение более 50,4 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Ему предъявлено обвинение в...
 

Наказанный «Араратом» Павлюченко отказался играть за 100 рублей

Наказанный «Араратом» Павлюченко отказался играть за 100 рублей

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко не согласился с решением руководства, наказавшим его за отъезд из расположения клуба по собственному желанию. Боссы клуба снизили спортсмену...
 

Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу

Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу

Французский футболист Патрис Эвра, ударивший ногой болельщика «Марселя», дисквалифицирован до 30 июня 2018 года. Наказание распространяется на все турниры под эгидой УЕФА. Помимо этого, Эвра...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/11/2017 ::

 

 

Джиджи Хадид не взяли в шоу Victoria's Secret Джиджи Хадид не взяли в шоу Victoria's Secret     Россию заменили на Польшу в русском переводе «Лиги справедливости» Россию заменили на Польшу в русском переводе «Лиги справедливости»     Во Франции задержаны 35 членов «русской мафии» Во Франции задержаны 35 членов «русской мафии»
последняя новость  
 

 

17/11/2017

 

Швейцарцы сделали часы для поклонников торпедной войны

 

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в Женеве в январе 2018 года. Они выдержаны в классическом морском стиле, присущем бренду, известному с XIX века как производитель корабельных...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 