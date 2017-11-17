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спорт
17/11/2017 09:16

Бывший игрок «Спартака» вспомнил о тренировках с похмелья

Бывший игрок «Спартака» вспомнил о тренировках с похмелья

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ибсон вспомнил о тренировках с похмелья. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Могут ли игроки прийти на тренировку с похмелья? Эти истории преувеличивают, но да, случается. Хотя, конечно, не перед матчами. За три-четыре дня до игры бывает, что человек немного перебирает. Мы же люди», — заявил 34-летний Ибсон.

По мнению бразильца, у футболистов есть жизнь и помимо работы. «Почему бы не сходить с семьей куда-то в выходной? Я тут не вижу никакой проблемы. Бывает, что у тебя нет жены, и ты немного перебарщиваешь», — добавил спортсмен.

Бразилец покинул «Спартак» в 2011 году. В составе московского клуба футболист провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей. Вместе с красно-белыми бразилец стал серебряным призером чемпионата России 2009 года. После этого хавбек играл за «Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Болонью», «Спорт Ресифи». В 2015 году Ибсон перешел в клуб второй по силе американской лиги — «Миннесоту Юнайтед».

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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