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спорт
17/11/2017 10:48

Отказавшийся играть за 100 рублей Павлюченко ушел из «Арарата»

Отказавшийся играть за 100 рублей Павлюченко ушел из «Арарата»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко расторг контракт с московским «Араратом». Об этом сообщается в группе клуба во «ВКонтакте».

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. «Арарат» поблагодарил форварда за вклад в становление и популяризацию клуба, «важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером».

Футболист также выразил благодарность команде. «Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду переживать за эту яркую команду», — заявил Павлюченко.

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15 ноября футболист не согласился с решением руководства, наказавшим его за отъезд из расположения «Арарата» по собственному желанию. В клубе снизили стимулирующие выплаты форварду на 99 процентов. Санкции применили к игроку за то, что он раньше срока уехал в отпуск. Спортсмен заявил, что договаривался об отдыхе с руководством клуба и не готов играть за 100 рублей.

В составе московского клуба Павлюченко провел 12 матчей в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и забил девять мячей. В августе и сентябре 2017 года нападающий был признан лучшим игроком зоны «Центр».

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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