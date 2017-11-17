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спорт
17/11/2017 11:48

Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки в Россию

Ибрагимович решил вернуться в сборную Швеции ради поездки в Россию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович задумался о возобновлении международной карьеры после того, как сборная Швеции пробилась на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает RMC.

По информации издания, 36-летний форвард примет решение в конце сезона. В данный момент футболист восстанавливается от травмы. В конце апреля он собирается оценить свою игровую форму.

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14 ноября 2017 года президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко предложил шведскому нападающему Ибрагимовичу российское гражданство. Чиновник посчитал возможным выступление спортсмена под российским флагом.

Форвард завершил карьеру в сборной Швеции в июне 2016 года после чемпионата Европы. В его активе 116 матчей, в которых он забил 62 мяча.

Шведская национальная команда сумела пробиться на чемпионат мира 2018 года, обыграв в стыковом раунде сборную Италии.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

17/11/2017

 

Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года

 

Американский журнал Time опубликовал очередной список из 25 лучших, по мнению экспертов издания, изобретений года. В их число вошли женский эластичный хиджаб для занятий спортом от компании Nike. Изделие не стесняет движений спортсменки. Кроме того, в списке линия косметики от певицы Рианны.

 

 

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