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спорт
17/11/2017 12:48

Матч чемпионата России состоится в 20-градусный мороз

Матч чемпионата России состоится в 20-градусный мороз

Матч 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «СКА-Хабаровском» и московским ЦСКА состоится в 20-градусный мороз. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков на сайте Gismeteo.

По информации источника, в момент начала встречи в Хабаровске будет минус 20 градусов, ощущаемая температура будет равняться минус 24 градусам. Обе команды готовы выйти на поле.

В пресс-службе хабаровского клуба заявили о готовности стадиона имени Ленина.

вЂ” ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 17 ноября 2017, 07:13

ЦСКА также вылетел в Хабаровск в составе 20 игроков.

вЂ” ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 ноября 2017, 10:02

В 2015 году РФПЛ ввела ограничение на проведение матчей при температуре ниже 15 градусов мороза. В ноябре 2016 года встреча 14-го тура российского чемпионата между «Томью» и «Тереком» была перенесена в Грозный из-за 25-градусного мороза в Томске.

В турнирной таблице РФПЛ ЦСКА расположился на четвертом месте с 26 очками, СКА занимает последнюю строчку, имея в активе 12 очков. Лидирует «Локомотив» с 32 очками.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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