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17/11/2017
Перуанцы выпустили матерную открытку на русском языке в честь выхода на ЧМ
Сборная Перу в честь выхода на чемпионат мира 2018 года в России выпустила матерную открытку на русском языке. На фотографии изображены игроки национальной команды на фоне храма Василия Блаженного. Открытка подписана словами «Ya casi en Rusia, carajo», что переводится с испанского как «Уже...
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