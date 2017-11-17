Перуанцы выпустили матерную открытку на русском языке в честь выхода на ЧМ

Сборная Перу в честь выхода на чемпионат мира 2018 года в России выпустила матерную открытку на русском языке. Об этом сообщает портал Sports.ru

На фотографии изображены игроки национальной команды на фоне храма Василия Блаженного. Открытка подписана словами «Ya casi en Rusia, carajo», что дословно переводится с испанского как «Уже почти в России, е***ь». Перуанцы также снабдили надпись русской транскрипцией.

Ранее 16 ноября сборная Перу стала последним участником чемпионата мира-2018. Команда завоевала путевку на мундиаль, обыграв новозеландцев по сумме двух стыковых матчей.

Всего на чемпионате мира сыграют 32 сборные. Помимо перуанцев, на турнире выступят команды Австралии, Англии, Аргентина, Бельгии, Бразилия, Германии, Дании, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Колумбия, Коста-Рики, Марокко, Мексики, Нигерии, Панамы, Польши, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сербии, Туниса, Уругвай, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.