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спорт
17/11/2017 16:16

Миллионер Погребняк забил впервые за два года

Миллионер Погребняк забил впервые за два года

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк забил гол впервые за два года. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Форвард оформил дубль в матче 17-го тура молодежного первенства России с грозненским «Ахматом», отличившись на 6-й и 57-й минутах. Встреча состоялась в пятницу, 17 ноября, в Москве и завершилась со счетом 4:4.

В последний раз Погребняк забивал в октябре 2015 года во встрече со «Спартаком».

Россиянин выступает за «Динамо» с августа 2015-го. По условиям контракта он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. В текущем сезоне Погребняк сыграл один матч за основную команду. На счету нападающего 33 встречи и 8 голов в составе сборной России.

В феврале сообщалось, что самый высокооплачиваемый футболист планеты аргентинец Эсекьель Лавесси не забил ни одного гола за год. Форвард выступает за китайский «Хэбэй Форчун» и зарабатывает 577 тысяч евро в неделю.

 

Оригинал (на 17/11/2017): lenta.ru

 

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