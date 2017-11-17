«Санкт-Петербург» защитился от бакланов

На стадионе «Санкт-Петербург» была установлена система защиты от птиц. Об этом сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, его слова в пятницу, 17 ноября, приводит «Р-Спорт».

«Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля», — отметил Мутко.

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Меры были приняты после того, как крышу стадиона атаковали бакланы. В августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил морских птиц в разрушении цельности светоотражающей пленки крыши. В сентябре баклана сделали символом арены.

Стадион «Санкт-Петербург» сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ неоднократно увеличивалась и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей. На арене пройдут матчи чемпионата мира-2018.