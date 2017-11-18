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17/11/2017
Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018
Сборная Бразилии стала самой дорогой командой-участницей чемпионата мира по футболу 2018 года по версии портала Transfermarkt. Футболисты из этой страны в общей сложности стоят 671,5 миллиона евро. Сборная России расположилась на 17-й позиции с общей стоимостью 138,6 миллиона.
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