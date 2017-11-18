Стала известна дата свадьбы Роналду

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17/11/2017
«Причина остановки»: Водителей отучат спорить с полицейскими
В Верховную Раду внесён правительственный законопроект об ужесточении ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Он предусматривает не только повышение штрафов и уголовную ответственность за «пьяные» ДТП с пострадавшими, но и ряд новых требований, касающихся...
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