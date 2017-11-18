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18/11/2017
Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети
В сети обратили внимание на видео, на котором эму таскает еду из открытой машины. На кадрах видно, как птица любопытно заглядывает в салон автомобиля и, замечая на сиденье пакетик с попкорном для приготовления в микроволновой печи, вытаскивает его и бросает на землю. После этого эму решает...
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