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18/11/2017 11:00

Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе

Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе

В сети опубликованы видеозаписи срыва выступления Константина Райкина в одесском Украинском театре в пятницу, 17 ноября. На одном из роликов, снятых и выложенных в Facebook Сергеем Стерненко, руководившим украинскими радикалами на этой акции, видно, что артисту, пытавшемуся объясниться со зрителями, пришлось покинуть сцену из-за криков «Геть с Украины!».

Прибывшие по вызову граждан стражи порядка встали между сценой и залом. По словам Стерненко, местный полицейский генерал вручил Райкину цветы.

Предыстория:&В Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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18/11/2017

 

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