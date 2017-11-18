Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе

В сети опубликованы видеозаписи срыва выступления Константина Райкина в одесском Украинском театре в пятницу, 17 ноября. На одном из роликов, снятых и выложенных в Facebook Сергеем Стерненко, руководившим украинскими радикалами на этой акции, видно, что артисту, пытавшемуся объясниться со зрителями, пришлось покинуть сцену из-за криков «Геть с Украины!».

Прибывшие по вызову граждан стражи порядка встали между сценой и залом. По словам Стерненко, местный полицейский генерал вручил Райкину цветы.