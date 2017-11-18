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18/11/2017
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком мосту
В Москве более трех тысяч человек собрались на Кузнецком мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста стоимостью 17 тысяч рублей. Покупателей выбирают в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.
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