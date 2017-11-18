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без политики
18/11/2017 12:32

Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком мосту

В Москве более трех тысяч человек собрались на Кузнецком мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше лимитированной партии из 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста стоимостью 17 тысяч рублей, передает телеканал «360» в субботу, 18 ноября.

Покупателей выбирают в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.

Судя по снимкам, публикуемым в соцсетях, толпа собралась возле магазина еще затемно и стоит там до сих пор.

#flagman #km20yeezy #km #raffle

A post shared by Malyg_n1985 (@malyg_n1985) on Nov 17, 2017 at 10:45am PST

#ХуYeezy

A post shared by Next Generation (@leito88_leito88) on Nov 18, 2017 at 4:04am PST

Победители розыгрыша выкладывают фотографии с только что приобретенными кроссовками. Некоторые из них в шутку прикладывают их к уху, подобно смартфону.

#yellowyeezy #кузнецкиймост

A post shared by Malyg_n1985 (@malyg_n1985) on Nov 18, 2017 at 2:17am PST

3 ноября в сети появились объявления о продаже мест в очереди за iPhone X, который появился в магазине в тот же день. За такую экзотическую услугу просили заплатить до 125 тысяч рублей, при том, что сам гаджет стоит 80 тысяч.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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18/11/2017

 

Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком мосту

 

В Москве более трех тысяч человек собрались на Кузнецком мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста стоимостью 17 тысяч рублей. Покупателей выбирают в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.

 

 

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