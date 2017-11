18/11/2017 12:32 Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком мосту В Москве более трех тысяч человек собрались на Кузнецком мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше лимитированной партии из 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста стоимостью 17 тысяч рублей, передает телеканал «360» в субботу, 18 ноября. Покупателей выбирают в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize. Судя по снимкам, публикуемым в соцсетях, толпа собралась возле магазина еще затемно и стоит там до сих пор. #flagman #km20yeezy #km #raffle A post shared by Malyg_n1985 (@malyg_n1985) on Nov 17, 2017 at 10:45am PST #ХуYeezy A post shared by Next Generation (@leito88_leito88) on Nov 18, 2017 at 4:04am PST Победители розыгрыша выкладывают фотографии с только что приобретенными кроссовками. Некоторые из них в шутку прикладывают их к уху, подобно смартфону. #yellowyeezy #кузнецкиймост A post shared by Malyg_n1985 (@malyg_n1985) on Nov 18, 2017 at 2:17am PST 3 ноября в сети появились объявления о продаже мест в очереди за iPhone X, который появился в магазине в тот же день. За такую экзотическую услугу просили заплатить до 125 тысяч рублей, при том, что сам гаджет стоит 80 тысяч. Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

