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без политики
18/11/2017 14:32

Умер один из создателей AC

Умер один из создателей AC

Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщается на странице музыкального коллектива в Facebook.

Его брат Джордж Янг скончался 22 октября. Ему было 70 лет.

В 2014 году Малькольм навсегда покинул рок-группу и завершил выступления по состоянию здоровья. Его место в AC/DC занял его племянник Стивен. Сейчас в группе остался только один участник старого состава команды — гитарист Ангус Янг.

Янги родились в Шотландии и переехали в Австралию в 1963 году. В 1964-м Джордж стал одним из создателей The Easybeats, а 10 лет спустя Малькольм и Ангус основали AC/DC.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Умер один из создателей AC

18/11/2017

 

Умер один из создателей AC

 

Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Он перестал выступать в 2014 году из-за продолжительной болезни. 22 октября скончался его брат Джордж Янг, которому было 70 лет. Сейчас в AC/DC остался только один участник старого состава...

 

 

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