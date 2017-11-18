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18/11/2017
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
Бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (примерно три миллиона долларов). 23-летнему предпринимателю достался знак с единственной цифрой «два». Он был приобретен на специальном аукционе,...
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