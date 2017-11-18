Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов

Бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (примерно три миллиона долларов). Об этом сообщает Khaleej Times.

23-летнему предпринимателю достался знак с единственной цифрой «два». Он был приобретен на специальном аукционе, состоявшемся в Абу-Даби.

Всего на торгах было продано номеров на 15 миллионов долларов. Номер «1111» получил 12-летний подросток в качестве подарка от отца, заплатившего 400 тысяч долларов.

Аукцион проводился в честь 60-летия полиции Абу-Даби. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

17 ноября аукционным домом Sotheby's за 7,5 миллионов долларов был продан гоночный болид Ferrari F2001 Михаэля Шумахера. За его рулем гонщик выиграл Гран-при Монако в 2001 году.