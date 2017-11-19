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18/11/2017 21:32

Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»

Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»

В Москве и Санкт-Петербурге летом следующего года состоятся концерты группы «Король и шут», посвященные пятилетию смерти вокалиста Михаила Горшенина (Горшка). Помимо живых музыкантов на сцене появится голограмма покойного певца, сообщает телеканал «360».

«Этим летом исполняется 30 лет со дня образования группы «Король и шут». Также этим летом исполняется пять лет, как не стало Михаила. Мы объединяем эти две даты в большое событие — концерты, которые посвящены памяти «Короля и Шута» и Михаилу Горшеневу», — заявил нынешний вокалист коллектива Андрей Князев.

По его словам, идея проведения концерта с использованием голографического образа Горшка принадлежит фонду памяти Михаила Горшенева, который возглавляет его вдова Ольга. Для создания голограммы специалисты используют архивные фото и видео.

Панк-группа «Король и шут» была образована в конце 1980-х годов. Популярность пришла через 10 лет. Один из лидеров группы «Король и Шут» Михаил Горшенев скончался в ночь с 18 на 19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Андрей Князев стал звездным редактором газеты «Метро».

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

18/11/2017

 

Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

 

Российский лыжник Алексей Петухов, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, рассказал о ненависти иностранцев и об испугавшемся россиян канадском коллеге Алексе Харви. По словам россиянина, канадец отказался ехать на Кубок мира в Швецию, так как побоялся получить по зубам.

 

 

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