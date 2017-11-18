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в мире
18/11/2017 03:16

Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ

Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ

Вашингтону следует прекратить ограничивать свободу российских СМИ. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в США после появившейся информации о регистрации иноагентом партнера Sputnik.

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«Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — заявили в дипмиссии, указав на то, что «обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам российско-американского взаимодействия».

17 ноября ретранслирующая компания Reston Translator по требованию американских властей была зарегистрирована Минюстом США как иностранный агент. Сам Sputnik в качестве иноагента в США не регистрировался.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook донесла позицию российского Минюста, согласно которой «если не будут закрывать российские СМИ за рубежом, то в России СМИ этих стран будут работать так же, как работали и всегда; если же в отношении отечественных медиа и журналистов будут практиковаться репрессивные методы воздействия, то для ответной реакции у Москвы имеются все необходимые инструменты».

25 октября российское посольство призвало Вашингтон оставить российские СМИ в покое, отметив, что американский Акт о регистрации иностранных агентов применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ не прекращается.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ

18/11/2017

 

Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ

 

Вашингтону следует прекратить ограничивать свободу российских СМИ. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в США после появившейся информации о регистрации иноагентом партнера Sputnik. Также в посольстве указали предостерегли от введения индивидуальных ограничений против...

 

 

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