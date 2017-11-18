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18/11/2017 04:16

Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов

Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов

Суд Милана обязал 61-летнюю Веронику Ларио, мать троих детей Сильвио Берлускони, вернуть политику 60 миллионов евро алиментов. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Тем же решением судья освободил политика от ежемесячных выплат в размере 1,4 миллиона евро на содержание детей.

Суд согласился с доводами адвокатов Берлускони о том, что его супруга, с которой они расстались в 2009 году, обладает состоянием в 16 миллионов евро и способна содержать себя. Ее богатство включает в себя наличность на счетах, ювелирные украшения, а также агентство недвижимости.

Состояние самого Берлускони оценивается в семь миллиардов евро.

В середине марта итальянка за 70 тысяч евро купила своей бабушке ужин в компании бывшего премьер-министра. Средства, вырученные от продажи, пошли в фонд пострадавших от разрушительного землетрясения в центральной Италии в августе прошлого года.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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