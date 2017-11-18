К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA

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18/11/2017
Для автомобилей на еврономерах вводят новые правила
Кабмин Украины уже внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект №7286 от 14.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» и его текст уже роздан народным...
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