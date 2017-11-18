Британские дроны проследят за российскими кораблями

Подводные лодки Великобритании в ближайшее время смогут запускать из-под воды беспилотники, которые будут следить за российскими судами у британского побережья. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться с подлодки в специальном контейнере, который будет раскрываться уже на поверхности воды. Беспилотник сможет передавать высококачественные фотографии вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

Отмечается, что дрон сможет использоваться для обнаружения надводных кораблей или выживших в случае поисково-спасательных операций. Он также сможет обнаружить подводные лодки вблизи поверхности. Дрон может работать автономно или управляться с подлодки. Беспилотник сможет оставаться в небе до двух с половиной часов и развивать скорость до 90 километров в час. При этом возвращаться на подлодку и использоваться повторно дрон не сможет.

«Мы смогли бы выслеживать любого противника с таким оборудованием», — сообщил газете источник в королевском военно-морском флоте Великобритании.

По данным издания, необходимость подобной слежки вызвана ростом активности российских подлодок у берегов Великобритании за последние шесть лет.