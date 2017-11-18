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в мире
18/11/2017 18:00

«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы

«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы

В Париже в ходе акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона начались погромы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает РИА Новости.

Демонстранты стали вырывать куски асфальта и разбивать ими витрины. Также они зажигают файеры.

В акции участвуют несколько сотен человек, передает BFMTV. Шествие стартовало в 17-м округе и завершилось на площади Перу неподалеку от Елисейского дворца. Подступы к резиденции главы государства перекрыты полицией.

«Марш на Елисейский дворец», инициированный представителями левого «Общественного фронта», направлен против реформ президента и правительства в социально-трудовой сфере. Демонстранты недовольны, в частности, планами сократить количество субсидируемых рабочих мест.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

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«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы

18/11/2017

 

«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы

 

В Париже в ходе акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона начались погромы. Демонстранты стали вырывать куски асфальта и разбивать ими витрины. Также они зажигают файеры. В акции участвуют несколько сотен человек, они прошли до площади Перу, но к Елисейскому дворцу их...

 

 

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