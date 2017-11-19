В Пекине жертвами пожара стали 19 человек

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19/11/2017
Итальянский астронавт снял из космоса падение метеорита на Землю
Итальянский астронавт Паоло Несполи с борта МКС снял на видео вхождение метеорита в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном. Представители Европейского космического агентства считают, что астронавт наблюдал падение небесного тела размером меньше метра. Оно двигалось в два раза...
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