Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые определили влияние собак на здоровье людей Ученые определили влияние собак на здоровье людей В Пекине жертвами пожара стали 19 человек В Пекине жертвами пожара стали 19 человек Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова Министр спорта объяснил предложение расстрелять... Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута» Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута» Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
экономика
19/11/2017 01:48

Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах

Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах

Правительство Японии предложило план по выращиванию клубники в теплицах на Южных Курилах в рамках совместной с Россией хозяйственной деятельности. Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Японская сторона собирается предоставить необходимые технологии. В Токио также рассчитывают на помощь местных властей и жителей в организации производства. Отмечается, что подобным способом с июля по ноябрь клубнику выращивают в северной японской префектуре Хоккайдо, где климат наиболее близок к Курилам. Даже с учетом затрат на транспортировку плодов с островов для последующей продажи выращивание может оказаться прибыльным.

В начале ноября делегация японских бизнесменов посетила Курильские острова. Предприниматели осмотрели 57 возможных площадок для совместного бизнеса с российскими предприятиями.

 

Оригинал (на 19/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Предприниматель Андрей Мельниченко открыл очередной Центр для одаренных детей

Предприниматель Андрей Мельниченко открыл очередной Центр для одаренных детей

В Невинномысске Ставропольского края состоялось торжественное открытие Центра детского научного и инженерно-технического творчества. Его создание было организовано и профинансировано...
 

Вкладчики «Югры» просят ЦБ поддержать план основного акционера банка

Вкладчики «Югры» просят ЦБ поддержать план основного акционера банка

Вкладчики банка «Югра» обратились в Центральный банк России с просьбой поддержать план финансового оздоровления, предложенный мажоритарным акционером Алексеем Хотиным. По словам вкладчиков,...
 

Sony пообещала вернуть японцам собак-роботов Aibo

Sony пообещала вернуть японцам собак-роботов Aibo

Японская корпорация Sony возобновляет производство собак-роботов. Первый электронный пес по кличке Aibo (в переводе с японского — «товарищ») был создан в 1999 году. Считается, что именно эта...
 

Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии

Кудрин объяснил слова о нехватке денег на пенсии

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин разъяснил свою позицию в споре с ПФР по поводу дефицита средств на выплату пенсий. Речь, как сказал...
 

Американцам предсказали исторический рекорд по добыче нефти

Американцам предсказали исторический рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в США в 2018 году должна побить исторический рекорд 1970 года. Такой прогноз дала ОПЕК, по расчетам организации, в следующем году страна добудет больше 9,6 миллиона баррелей...
 

Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии

Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии

Нефть Brent подорожала до 62,81 доллара за баррель на фоне сообщений об арестах членов королевской семьи Саудовской Аравии и гибели высокопоставленных чиновников страны в авиакатастрофе. По...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 19/11/2017 ::

 

 

Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов     «Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы «Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы     Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров
последняя новость  
 

 

19/11/2017

 

Итальянский астронавт снял из космоса падение метеорита на Землю

 

Итальянский астронавт Паоло Несполи с борта МКС снял на видео вхождение метеорита в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном. Представители Европейского космического агентства считают, что астронавт наблюдал падение небесного тела размером меньше метра. Оно двигалось в два раза...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 