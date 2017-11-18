Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему... Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ Посольство России в США призвало прекратить ограничивать... Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии Стала известна дата свадьбы Роналду Стала известна дата свадьбы Роналду Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018 Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
18/11/2017 04:00

Китайцы собрали бюджетный «Крузак»

Китайская компания Foday на рынок выводит модернизированный внедорожник Foday Landfort. Экстерьер кроссовера Foday Landfort выполнен в стиле японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.


Внедорожник Foday Landfort впервые на рынке появился в 2014 году, недавно автомобиль оснастили турбодизельным агрегатом с рабочим объёмом 1,9 литра, генерирующим 136 лошадиных сил. Также в моторную гамму автомобиля входит бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра мощностью 136 «лошадей».


Рестайлинговая версия Foday Landfort будет оснащена 2,0-литровым турбодвигателем, который выдаёт 218 лошадиных сил. Его работа осуществляется в тандеме с 6-скоростной механической коробкой передач.


Новый внедорожник предлагается с салоном на пять и на семь посадочных мест. Габариты рестайлингового Foday Landfort составляют 4 771/1870/1828 мм, при колёсной базе 2 790 мм.


В функциональный перечень входят шесть подушек безопасности, мультимедийная система, система стабилизации, навигации, панорамный люк с электроприводом, камера заднего обзора и кожаный салон.


Стоимость рестайлинговой версии внедорожника Foday Landfort в стандартном исполнении составляет 119 800 юаней, а «топовая» модификация обойдётся в 140 800 юаней ( по курсу НБУ около 21 тыс. долларов).


avtodream


 

Оригинал (на 18/11/2017): autodriving.net

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Названо слово года

Названо слово года

Британское издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка Collins English Dictionary, назвало слово года. Награду получило словосочетание fake news («фейк ньюс»),...
 

Десятый iPhone выпустят в 2 раза меньше от плана

Десятый iPhone выпустят в 2 раза меньше от плана

iPhone X, или как его надо произносить, Айфон Тэн (Десять), будет выпущен в меньшем количестве из-за проблем с экраном.

 

В Пентагоне поделились методами ликвидации российских спутников

В Пентагоне поделились методами ликвидации российских спутников

Командующий Космическим командованием ВВС США генерал Джон Раймонд назвал способы, которыми страна может воспользоваться для уничтожения российского или китайского спутников. К 2030 году...
 

Неизвестная материя названа источником антивещества на Земле

Неизвестная материя названа источником антивещества на Земле

Международный коллектив ученых обнаружил, что пульсары не являются источником избыточного числа позитронов, прилетающих к Земле из пределов Солнечной системы. Ранее Geminga и PSR B0656+14...
 

Ученые назвали основную причину разводов

Ученые назвали основную причину разводов

Основная причина, почему женщины подают на развод, это нежелание их супругов менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений. Женщины тяжелее переносят нарастающую с годами...
 

США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США на модернизацию и поддержание ядерного оружия планируют потратить около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем планировалось ранее, сообщает Defense News. Данная сумма...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 18/11/2017 ::

 

 

Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам» Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим...     Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние...     Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян
последняя новость  
 

 

18/11/2017

 

Для автомобилей на еврономерах вводят новые правила

 

Кабмин Украины уже внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект №7286 от 14.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» и его текст уже роздан народным...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 