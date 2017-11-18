Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему... Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ Посольство России в США призвало прекратить ограничивать... Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии Стала известна дата свадьбы Роналду Стала известна дата свадьбы Роналду Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018 Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
18/11/2017 05:00

Что изменилось: Кабмин изменил правила пересечения круговых перекрестков



В Украине изменили правила проезда на перекрестках с круговым движением. Кабмин внес правки в ПДД, и теперь на таких перекрестках преимущество будет у движущихся по кругу автомобилей. Решение приняла на заседании правительства.


Теперь, согласно правилам, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не установлено дорожными знаками или разметкой, и это не создает препятствие транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.


На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспорта обязан дать дорогу транспорту, приближающемуся справа, кроме перекрестков с круговым движением.


На нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество перед нерельсовым транспортом, приближающимся к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков с круговым движением.


Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках с круговым движением предоставляется транспорту, уже движущемуся по кругу.







from-ua.com



 

Оригинал (на 18/11/2017): autodriving.net

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Зафиксирована первая в мире смерть от передозировки марихуаны

Зафиксирована первая в мире смерть от передозировки марихуаны

Медики из штата Колорадо (США) утверждают, что зафиксировали первый в мире смертельный случай, вызванный передозировкой марихуаны. В руки врачей попал 11-месячный ребенок, доставленный в...
 

Морской огурец спасет россиян от рака

Морской огурец спасет россиян от рака

Международная группа ученых, включая российских специалистов из Дальневосточного федерального университета, выяснила, что вещество, выделенное из дальневосточного морского огурца (кукумарии),...
 

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Работа над автомобилем велась два года. Самая дорогая часть машины — его батарея. Стоимость аккумулятора для фуры,...
 

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

По данным опроса, проведенного британскими аналитиками, более половины одиноких женщин удовлетворены личной жизнью и не стремятся связать себя узами длительных, в том числе супружеских,...
 

Создана маска для взлома iPhone X

Создана маска для взлома iPhone X

Специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav смогли создать маску, с помощью которой удалось взломать систему защиты Face ID в iPhone X. Эксперты продемонстрировали как им удалось...
 

Недра огромной голубой дыры изумили ученых

Недра огромной голубой дыры изумили ученых

Водолазы впервые исследовали огромную голубую дыру, расположенную в 200 километрах от острова Дейдрим вблизи северо-восточного побережья Австралии. В заполненной водой карстовой воронке они...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 18/11/2017 ::

 

 

Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам» Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим...     Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние...     Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян Бьорндален устрашился сдавать допинг-пробы из-за отстранений россиян
последняя новость  
 

 

18/11/2017

 

Для автомобилей на еврономерах вводят новые правила

 

Кабмин Украины уже внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект №7286 от 14.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» и его текст уже роздан народным...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 