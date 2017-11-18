Что изменилось: Кабмин изменил правила пересечения круговых перекрестков

В Украине изменили правила проезда на перекрестках с круговым движением. Кабмин внес правки в ПДД, и теперь на таких перекрестках преимущество будет у движущихся по кругу автомобилей. Решение приняла на заседании правительства.

Теперь, согласно правилам, выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не установлено дорожными знаками или разметкой, и это не создает препятствие транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.

На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспорта обязан дать дорогу транспорту, приближающемуся справа, кроме перекрестков с круговым движением.

На нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество перед нерельсовым транспортом, приближающимся к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков с круговым движением.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках с круговым движением предоставляется транспорту, уже движущемуся по кругу.