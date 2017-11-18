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наука и техника
18/11/2017 06:00

Для автомобилей на еврономерах вводят новые правила

Кабмин Украины уже внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект №7286 от 14.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» и его текст уже роздан народным депутатам для ознакомления. Данный документ содержит пункты, которые позволят урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, находящихся на территории Украины.


В настоящее время информация о пересечении автомобилем украинской границы находится в базах данных Таможенной и Пограничной служб, а МВД такой информацией не владеет. Это затрудняет идентификацию личности водителя, который управляет данным транспортным средством. «Евробляхи» часто скрываются с места ДТП и правоохранители не могут установить личность нарушителя.


Данный законопроект направлен на устранение данного недочета в законодательстве. Теперь иностранец при ввозе автомобиля на еврономерах в Украину более чем на 90 дней обязан в десятидневный срок зарегистрировать машину в Сервисном центре МВД и указать данные водителя, который будет управлять автомобилем. Данная процедура не предусматривает изменение регистрационных данных и номерных знаков автомобиля, зато полицейские будут достоверно знать, кто находится за рулем «евробляхи». Следовательно, у правоохранителей появится возможность наказывать водителей таких машин за нарушение правил дорожного движения и таможенных правил.


Олег Назаренко, который является генеральным директором Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров сообщил, что данный законопроект предполагает следующее:

1) Иностранец, который ввозит в Украину авто более чем на 90 дней, должен будет пройти все процедуры согласно миграционному законодательству;

2) Украинец должен дать согласие на регистрацию авто на иностранца по своему месту проживания;

3) Автомобиль должен быть застрахован на время его пребывания в Украине;

4) Авто необходимо зарегистрировать в Реестре, машины без такой регистрации будут останавливаться полицейскими, а их водителям будут выписываться штрафы согласно ст.121 КоАП Украины;

5) Полицейские будут иметь право останавливать любой автомобиль для проверки.


Назаренко добавил, что после принятия данного Закона все водители «евроблях» должны будут найти иностранца, который ввозил данный автомобиль в Украину и пройти с ним всю процедуру регистрации. В ином случае, автомобиль можно смело сдавать в металлолом или на разборку, так как он не будет иметь права передвигаться по Украине.


 

Оригинал (на 18/11/2017): autodriving.net

 

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18/11/2017

 

Для автомобилей на еврономерах вводят новые правила

 

Кабмин Украины уже внес на рассмотрение Верховной Радой законопроект №7286 от 14.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» и его текст уже роздан народным...

 

 

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