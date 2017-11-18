Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Усманов захотел еще один футбольный клуб Усманов захотел еще один футбольный клуб Британские дроны проследят за российскими кораблями Британские дроны проследят за российскими кораблями Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось NASA Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
18/11/2017 10:32

Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил первый полет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе концерна «Вега».

Полет состоялся в субботу, 18 ноября.

Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го, сообщал в июне этого года замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, оборудование для нового комплекса ранее испытывалось на борту летающей лаборатории А-100ЛЛ.

Прототип воздушного судна впервые взлетел в октябре 2016-го.

А-100 «Премьер» — проект нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения («летающего радара») на базе Ил-76МД-90А, который должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года.

 

Оригинал (на 18/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В МГУ нашли марсиан

В МГУ нашли марсиан

Биологи МГУ выяснили, что на Марсе, вероятно, обитают микроорганизмы, подобные тем, что живут на Земле в арктических регионах. К такому выводу ученые пришли, смоделировав климатические условия...
 

Telegram в Москве присудили штраф почти на миллион рублей

Telegram в Москве присудили штраф почти на миллион рублей

За отказ сотрудничать с ФСБ мировой судья оштрафовал компанию разработчика Telegram на 800 тысяч рублей.

 

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Работа над автомобилем велась два года. Самая дорогая часть машины — его батарея. Стоимость аккумулятора для фуры,...
 

Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера

Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера

Адольфа Гитлера в 1919 году не приняли в Немецкую социалистическую партию, после чего он примкнул к Немецкой рабочей партии — предшественнице НСДАП. Свидетельствующий об этом документ...
 

Недра огромной голубой дыры изумили ученых

Недра огромной голубой дыры изумили ученых

Водолазы впервые исследовали огромную голубую дыру, расположенную в 200 километрах от острова Дейдрим вблизи северо-восточного побережья Австралии. В заполненной водой карстовой воронке они...
 

Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла

Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла

Космический грузовой корабль Dream Chaser совершил первую успешную посадку. Грузовик создается по контракту с НАСА для рейсов на Международную космическую станцию. Корабль сконструирован на...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 18/11/2017 ::

 

 

Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские...     Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии Россия заблокировала в ООН японскую резолюцию по Сирии     Стала известна дата свадьбы Роналду Стала известна дата свадьбы Роналду
последняя новость  
 

 

Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

18/11/2017

 

Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

 

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» совершил первый полет, сообщили в концерне «Вега». Поставки новой машины в войска должны начаться в первом квартале 2019-го. Самолет должен будет постепенно заменить в ВВС имеющуюся технику этого назначения.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 