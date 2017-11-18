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наука и техника
18/11/2017 12:00

Прощай, асфальт: «Укравтодор» анонсировал замену дорожного покрытия

Министерство инфраструктуры Украины запланировало на 2018 год начать три проекта реконструкции в общем 232 км дорог, предусматривающих цементобетонное покрытие, которые обойдутся примерно в 8 млрд грн. Речь об этом шла на заседании транспортного комитета Верховной Рады Украины.


Первый проект — реконструкция Северного обхода г. Житомир по трассе М-06 Киев — Чоп (22,3 км).


«Планируется повышение категории дороги до 1б (расширение дороги с 2-х до 4-х полос, расчетная интенсивность движения — 14 тыс. авто — ИФ). Землеоотводы уже сделаны», — сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Виктор Сасин.


По словам представителя Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Андрея Чабановского, стоимость реконструкции составит 1 млрд грн. Проект финансируется за счет кредита ЕБРР.


Кроме того, инвестиционный проект реконструкции дороги Н-31 Днепр — Решетиловка предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос, а также выполнение покрытия в цементобетоне (137 км), сообщил В.Сасин. Стоимость проекта, по данным «Укравтодора», составляет 5,4 млрд грн.


Также на автотрассе Н-11 Кропивницкий — Николаев предусматривается проведение капитального ремонта дороги в границах Николаевской области (73 км), добавил А.Чабановский. Покрытие дороги, согласно подготовленному проекту – цементобетон. Стоимость проекта — 1,6 млрд грн, начало работ в 2018 году.


interfax


 

Оригинал (на 18/11/2017): autodriving.net

 

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