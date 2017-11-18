Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало

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18/11/2017
Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Он перестал выступать в 2014 году из-за продолжительной болезни. 22 октября скончался его брат Джордж Янг, которому было 70 лет. Сейчас в AC/DC остался только один участник старого состава...
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