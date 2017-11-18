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наука и техника
18/11/2017 13:00

Американцы «пересадили» ГАЗ-69А на шасси Jeep

В Соединённых Штатах Америки, как и у нас, есть определённые сложности с поиском запчастей на ваш автомобиль, если он был привезён из-за рубежа, а не производился именно для этой страны.


Посмотрите на этот ГАЗ-69, владелец которого по каким-либо причинам указал на капоте марку «УАЗ».  Знаете, какая рама была использована при восстановлении этого советского автомобиля? От настоящего и полностью американского Jeep CJ!


Скорее всего в Штаты этот автомобиль попал много лет назад и до недавних пор находился в ужасном состоянии, из-за чего его и потребовалось восстановить, а также заменить раму с мотором.



Двигатель, что неудивительно, тоже новый, а позаимствован он у Chevrolet Nova. Мне нравится то, что внешне этот автомобиль выглядит мало того отлично, так ещё и не претерпел практически никаких переделок кузова и выглядит практически так же, как и в Советском Союзе. Выдают его разве что фонари от всё того же Jeep CJ, но даже они смотрятся уместно.



autonews


 

Оригинал (на 18/11/2017): autodriving.net

 

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18/11/2017

 

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