Американцы «пересадили» ГАЗ-69А на шасси Jeep

В Соединённых Штатах Америки, как и у нас, есть определённые сложности с поиском запчастей на ваш автомобиль, если он был привезён из-за рубежа, а не производился именно для этой страны.

Посмотрите на этот ГАЗ-69, владелец которого по каким-либо причинам указал на капоте марку «УАЗ». Знаете, какая рама была использована при восстановлении этого советского автомобиля? От настоящего и полностью американского Jeep CJ!

Скорее всего в Штаты этот автомобиль попал много лет назад и до недавних пор находился в ужасном состоянии, из-за чего его и потребовалось восстановить, а также заменить раму с мотором.

Двигатель, что неудивительно, тоже новый, а позаимствован он у Chevrolet Nova. Мне нравится то, что внешне этот автомобиль выглядит мало того отлично, так ещё и не претерпел практически никаких переделок кузова и выглядит практически так же, как и в Советском Союзе. Выдают его разве что фонари от всё того же Jeep CJ, но даже они смотрятся уместно.

autonews